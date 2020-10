Biden bedyrer at han ikke vil forby skiferoljeleting

På et valgmøte i Bristol ved Philadelphia i Pennsylvania gjorde han det klart at han ikke har tenkt å forby skiferoljeleting verken i Pennsylvania eller i andre delstater.

Men han presiserte at klimaendringer kan føre til flere katastrofale oversvømmelser, blant annet i Delaware-elva i nærheten av Philadelphia.

President Donald Trump grep begjærlig fatt i Bidens bemerkning mot slutten av torsdagens TV-debatt om at han vil gå bort fra fossile drivstoff på grunn av klimasituasjonen.

– Hørte dere, i Texas, i Oklahoma, i Pennsylvania, sa han henvendt til velgerne i delstater der utvinning av olje er en viktig næringsvei med mange arbeidsplasser.

Biden presiserte senere at han mener en slik overgang fra fossile drivstoff til fornybare energikilder må foregå over lang tid, og at den også vil bidra til mange nye grønne arbeidsplasser.