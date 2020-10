I sommer ble det kjent at sønnen til skuespiller Lisa Marie Presley og barnebarnet til rockelegenden Elvis Presley, Benjamin Keough, hadde gått bort.

Keough ble 27 år gammel. Han skal ha holdt en lav profil gjennom sitt liv.

Lisa Marie Presley har ikke uttalt seg offentlig om sønnens tragiske bortgang, før nå. Keough skulle ha fylt 28 år tidligere denne uka, og i anledning sønnens fødselsdag har hun lagt ut et innlegg på bildedelingstjenesten Instagram.

På bildet ser man Keough ved en tidligere bursdagsfeiring, hvor han sitter med en bursdagshatt på hodet og har en kake med tente lys foran seg.

««Min vakre, vakre engel. Jeg forgudet bakken du vandret på denne jorda, og nå i himmelen. Hjertet og sjela mi er med deg. Jeg vil aldri være den samme igjen. Vær så snill, vent på meg, min kjærlighet, og hold meg i hånda mens jeg blir her for å fortsette å beskytte og oppdra de små søstrene dine og være her for Riley», skriver Presley i innlegget.

Riley er Benjamin Keoughs storesøster.

Presley avslutter innlegget med å ønske sønnen gratulerer med dagen, og skriver at han var «altfor god for denne verdenen».