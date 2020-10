Studenter i Ungarn holdt «frihetsmøte» på årsdagen for folkeoppstanden

Studenter fra Universitetet for film og kunst (SZFE) holdt en appell foran det som trolig var 10.000 frammøtte, ifølge en fotograf fra AFP.

Demonstrasjonen ble holdt under banneret «For all vår frihet!» og markerte også årsdagen for folkeoppstand mot den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn. Den startet med nettopp en studentdemonstrasjon.

Demonstrantene anklaget statsminister Orban for å innsnevre den akademiske friheten og for å tvinge gjennom en omorganisering av SZFE-universitetet.

Blokaden av universitetsområdet til det 155 år gamle universitetet startet 1. september, dagen etter at ledelsen sa opp i protest mot det den så som økt statlig innblanding. Mange ansatte har gått ut i streik i solidaritet.

Reformen blir av kritikere ansett som Orban siste steg i retning av å forme Ungarns offentlighet til å passe med hans nasjonalistiske og kulturelt konservative politikk.