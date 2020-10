Trump til Florida med Bidens olje-kommentar friskt i minne

I den siste presidentdebatten natt til fredag Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sa at han vil fase ut oljeindustrien, mens Trump advarte mot konsekvensene for delstater som produserer olje.

Da Trump svingte innom Florida for et velgermøte fredag, frydet han seg over kommentaren og sa at velgere i Texas, Pennsylvania og andre stater ikke ville like det.

– Til og med dere liker det ikke. Vet dere hvorfor dere ikke liker det? Det er fordi dere liker bensin til 2 dollar eller mindre per gallon, sa Trump til velgere i Pensacola.

En gallon er om lag 4,5 liter, og 2 dollar tilsvarer 18 norske kroner.

Bidens valgkampapparat understreker at det er snakk om å fase ut skattebetalernes subsidiering av oljeselskap og ikke hele oljeindustrien.