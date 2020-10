Morales forlater Argentina og reiser til Venezuela

Morales forlot Buenos Aires og reiste sent fredag til Caracas i et offisielt fly fra den venezuelanske regjeringen, melder det argentinske nyhetsbyrået Telam.

Ekspresidenten har levd i eksil i Argentina etter at han i fjor ble nødt til å flykte fra hjemlandet. Han ble presset ut av landet etter å ha blitt anklaget for valgfusk av den bolivianske høyresiden.

I starten av uken sa Morales at han før eller siden vil vende hjem. Det er mer sannsynlig etter at sosialistpartiet MAS igjen har tatt over makten i Bolivia.

Fredag viste de endelige resultatene fra presidentvalget at 55 prosent av stemmene gikk til Luis Arce fra MAS.