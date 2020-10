Studentboligene i London anses som livsfarlige – over 400 studenter lever i frykt

Mandag fikk de totalt 700 studentene som bodde i Paragon Complex beskjed om at samtlige måtte flytte snarest mulig. Årsaken var at det hadde blitt avdekket store feil i brannsikringen av blokken.

Lever i frykt

Ifølge BBC har borettslaget Notthing Hill Gensis (NHG), som Paragon Complex er en del av, så langt flyttet 30 prosent av beboerne. I bygningen venter fortsatt 481 studenter på å bli flyttet, og flere av dem frykter at de ikke er trygge. Laura Howes (19) fikk bolig i studenthjemmet via University of West London, og lever i konstant frykt for at en brann skal oppstå. Hun kjente på frykten da brannalarmen gikk torsdag.

– Jeg ble livredd da brannalarmen plutselig gikk. Jeg tenkte at hvis dette faktisk er en brann så er vi sjanseløse, sier Howes til BBC. Det brente ikke i bygningen.

Mister tilliten

Howes er en av de 481 studentene som fortsatt venter på et nytt sted å bo. Hun skulle etter planene flyttes onsdag, men i siste liten ble flyttingen hennes utsatt.

– Jeg er hele tiden redd for at noe galt skal skje. Vi har mistet tilliten til de som håndterer situasjonen, sier Howes.

Paragon Complex sto klart i 2006. BBC har forsøkt å få kontakt med Berkley Group, som sto for byggingen av blokken, men har ikke fått svar.

Grenfell Tower-brannen i 2017 kostet 72 mennesker livet. Foto: Toby Melville / Reuters

Dødsbrannen i 2017

Siden dødsbrannen i Grennfell tower i 2017 har brannsikring vært høyt prioritert i London. Brannen var Storbritannias dødeligste siden 1988, og kostet 72 mennesker livet. Den startet i et kombiskap i fjerde etasje og spredte seg raskt opp langs den 24-etasjes bygningens fasade. Årsaken til den raske spredningen var bygningens konstruksjon. Seks personer ble arrestert i kjølvannet av brannen. Ifølge The Guardian risikerer flere av dem livstidsdom. Dødsfall som følge av HMS-feil medfører som regel to års fengsel, men i dette tilfellet kan det føre til livstid, sier en advokat til The Guardian.

