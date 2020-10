Advarer mot utslipp fra Fukushima-reaktoren: Kan være ødeleggende for menneskelig DNA

Nylig annonserte Japan planene om å slippe 1,23 tonn vann fra Fukushima-reaktoren ut i Stillehavet. Operasjonen skal etter planen starte i 2022. Atomkraftverket kollapset som følge av et jordskjelv og en påfølgende tsunami i 2011. Siden har det behandlede vannet stått i tankene på området.

Et foto offentliggjort av Tepco viser innsiden av den ødelagte Fukushima-reaktoren, Foto: Tokyo Electric Power Co./AP

– Vi kan ikke utsette

I en fersk rapport hevder Greenpeace at vannet i over 1000 av tankene inneholder farlige nivåer av den radioaktive isotopen karbon-14, i tillegg til store mengder tritium. Vedtaket om utslippet blir også møtt med sterk kritikk fra fiskere i området som hevder at det vil «ødelegge levebrødet deres». Statsminister Yoshihide Suga vil likevel gå videre med planene, skriver The Guardian.

– Vi kan ikke utsette dette til evig tid, sa Suga nylig under en pressekonferanse.

Kan utgjøre skade på menneskelig DNA

Fokuset har lenge vært rettet mot isotopen tritium, men Greenpeace mener det er større grunn til bekymring rundt karbon-14. Sistnevnte har en halveringstid på 5370 år og kan ifølge dem utgjøre stor skade.

– Konsentrasjonen av karbon-14 funnet i fisk er tusen ganger høyere enn tritium, og kan potensielt sett utgjøre skade på menneskelig DNA, sier ekspert på kjernekraft og forfatter av Greenpeace-artikkelen Shaun Burnie til The Guardian.

Ifølge den britiske publikasjonen ble vannet brukt til å kjøle ned Fukushima-reaktoren etter ulykken i for ni år siden. Japanske myndigheter hevder utslippet kun vil komme til å inneholde tritium, som ikke kan filtreres ut. Ifølge selskapet Tepco filtreres «svært radioaktive stoffer» ut fra vannet før utslippet begynner. Greenpeace har fått bekreftet av selskapet at filtreringssystemet ikke kan filtrere karbon-14.

– Nesten ti år etter ulykken forsøker Tepco og Japan fortsatt å dekke over hvor alvorlig denne ulykken faktisk var, sier Burnie til avisen.

Ifølge kjernekrafteksperten vil de radioaktive stoffene i vannet kunne forårsake genetiske skader på mennesker i flere tusen år fremover. Japanske myndigheter er ventet å fatte en endelig beslutning angående utslippet neste uke. De arbeider under tidspress da Tepco hevder at de resterende tankene når sin kapasitet innen midten av 2022.

