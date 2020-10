Skrekkulven fantes ikke bare i Amerika. Den vandret mest sannsynlig rundt i Asia også

Skrekkulvene levde på jorda et sted mellom 125 000 og 9000 år siden. Dette var helt i begynnelsen av kvartærperioden, som er den geologiske perioden vi lever i nå.

Da var skrekkulvene noen av de mest fryktede jegerne på prærien. De levde på gressletter og fjellområder i Nord-Amerika og på savannene i Sør-Amerika.

I motsetning til dagens ulver var skrekkulvene både større og sterkere. De var 25 prosent tyngre, hadde lengre tenner og et bitt som var et av de sterkeste i hele hundeslekten, inkludert præriehunder, etiopisk ulv og gullsjakaler.

Gravde opp hundefossil

Til nå har forskerne vært ganske sikre på at ulvene bare levde på det amerikanske kontinentet.

Men i 2017 dukket det opp et uvanlig fossil under en sandgruveutbygging i Nord-Øst-Kina. Fossilet viste seg å være et fragment av en kjeve som helt tydelig tilhørte hundeslekten.

I forrige måned publiserte kinesiske forskere en vitenskapelig artikkel som bekrefter det de trodde, at det var skrekkulven de hadde funnet.

Men hva gjorde den i Kina? Og hvordan har den kommet seg fra Amerika til det asiatiske kontinentet?

Skrekkulven sammenlignet med menneske. (Foto: Wikimedia commons / CC BY-SA 4.0)

Dire wolf

På laboratoriet i Kina lagde forskerne en 3D-modell av fossilet. Dermed sammenlignet de anatomien med andre utdødde og levende hundearter. Og det nærmeste de kom, var den utdødde Canis dirus, eller den såkalte skrekkulven.

– Det hele var uventet, sier den kinesiske forskeren Xijun Ni til New York Times. Han jobber ved Chinese Academy of Sciences og var en av paleontologene bak den nye vitenskapelige artikkelen.

Skrekkulven, som kalles dire wolves på engelsk, har tidligere bare blitt oppdaget i Amerika. Der fant de tusenvis av dem i tjæregropene i Rancho La Brea, California.

Skjelletene fra tjæregropene i La Brea er stilt ut i eget museum. (Foto: CC BY 2.0 / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dire_Wolf_Skeleton.jpg)

Flyttet seg nordover

Forskerne har ment at ulven mest sannsynlig aldri beveget lenger nord enn 42 breddegrader, som går gjennom Europa, Middelhavet, Asia, Stillehavet, Nord-Amerika og Atlanterhavet.

Men dersom den vandret til Asia, må den ha kommet dit via Beringstredet, som ligger 65 grader nord.

Forskerne må derfor mest sannsynlig endre teoriene sine nå som arten er oppdaget i i Asia.

Konkurrerte med flekkhyene

Skrekkulven klarte seg imidlertid ikke spesielt godt i Asia, ifølge de kinesiske forskerne.

Det begrunner de med mangelen på fossiler. Dette er første gang de har funnet noe fra ulven i Asia.

Det er antakeligvis fordi den møtte tøff konkurranse, mest sannsynlig fra flekkhyener, ifølge forskerne.

Hyenene var like store som skrekkulven, men hadde større tenner og sterkere kjevemuskler.

Kun ett eksemplar ulv

Siden funnene kun er basert på ett eneste fossil, er det umulig for forskerne å si noe helt sikkert om skrekkulvens skjebne i Asia.

Paleontolog og ekspert på virveldyr, Laris Desantis fra Vanterbilt Universitetet i Nashville i USA synes funnene er spennende. Men hun er også litt skeptisk.

– Det er svært vanskelig å slå fast ulikheter mellom arter bare basert på beinstruktur og tenner alene, sier hun til New York Times.

Hun mener DNA-undersøkelser ville gitt sikrere svar.

Likevel mener de kinesiske forskerne at de har funnet bevis for at skrekkulven fantes i Kina for vel 100 000 år siden.

Referanse:

Xijun Ni m.fl: A late Pleistocene fossil from Northeastern China is the first record of the dire wolf (Carnivora: Canis dirus) in Eurasia. Quaternary International. September 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.09.054



