WHO advarer om kraftig coronaspredning

– De neste månedene kommer til å bli veldig tøffe, og noen land er på et farlig spor, sa Tedros på en pressekonferanse via videolink fredag.

Han advarte om at «for mange land opplever en eksponentiell vekst i antall covid-19-tilfeller». Dette fører til at en del sykehus og intensivavdelinger knapt har rom for flere pasienter.

Belgia, som opplever svært stor smittespredning, skjerper tiltakene mot coronapandemien. Operasjoner utsettes, og kultur og idrett ilegges nye restriksjoner.

– Vi er helt opplagt i en andre bølge

En ny bølge av coronavirussmitte har nådd Europa, viser en rapport fra EUs smittevernbyrå ECDC.

– Vi er helt opplagt i en andre bølge. Vi venter oss en fortsatt økning av antall smittede, sier Agoritsa Baka, ekspert i kriseberedskap ved ECDC, til Sveriges Radio.

Smittespredningen har økt siden august, og spesielt de siste ukene, viser den 13. rapporten fra ECDC etter at pandemien brøt ut i vår.

Norge, Kypros, Estland, Finland, Hellas og Liechtenstein er nå de eneste landene i Europa der smittekurven er stabil, opplyste ECDC, melder nyhetsbyrået DPA.

Smittevernbyrået understreker at veksten i smittetilfeller vitner om reell økende smittespredning, og at den ikke er forårsaket av mer omfattende testing.

I forrige rapport het det at smittespredningen var tydeligst hos personer mellom 20 og 40 år, men nå sprer smitten seg også i økende grad blant mennesker i høy alder

Alle intensivplasser vil være fulle innen midten av november

Statsminister Alexander De Croo unnlot å beordre full nedstenging, slik landet opplevde i mars og april. Med over 10.000 nye smittetilfeller daglig og over 10.500 døde så langt i pandemien, er situasjonen svært vanskelig.

Det er allerede innført en rekke tiltak, som stenging av alle serveringssteder og portforbud etter midnatt.

– Vi har nå bedt sykehus utsette ikke-akutte operasjoner som kan planlegges, i fire uker, sier helseminister Frank Vandenbroucke, ifølge Brussels Times.

Ni av ti provinser varslet nylig at alle intensivplasser vil være fulle innen midten av november hvis smitten fortsetter å øk øke like raskt som nå.