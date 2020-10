En mer ordnet presidentdebatt

Trump og Biden debatterte i litt over 90 minutter ved Belmont University i Nashville i Tennessee natt til fredag. Tema for debatten var blant annet coronakrisen, innvandring, rase i USA og klimaendringer.

Mens den første debatten i slutten av september ble stemplet som et kaos, førte nye debattregler til at nattens debatt hadde mer struktur.

Med mikrofonene skrudd av de første to minuttene av hvert tema, brukte kandidatene likevel kroppsspråk og ansiktsuttrykk aktivt for å vise hva de mente om den andre parts svar.

Skryt til debattledelsen

Fox News’ Chris Wallace, som ledet den første debatten, sier han er misunnelig på hvordan debatten forløp.

Det var Trump som fikk mest taletid i nattens debatt, viser en oversikt fra CNN. Han talte i 41 prosent av tiden, mens Biden kom til ordet i 37,5 prosent av tiden.

Trump var i store deler av debatten mer kontrollert enn i den første debatten, og han skrøt også av ordstyrer Kristen Welker fra NBC News.

– Så lang har jeg stor respekt for måten du håndterer ting på, det må jeg si, sa Trump.

Lovet coronavaksine

Welker startet debatten med å spørre Trump om håndteringen av coronapandemien i USA. Presidenten svarte med å gjenta at pandemien er under kontroll og at en coronavaksine kan være på plass innen få uker.

Presidenten, som selv har vært syk av coronaviruset, gjentok også påstanden om at han nå er immun mot viruset.

– Dette er samme fyren som sa at coronapandemien skulle ende innen påske. Han har ingen plan, repliserte Biden.

USA har så langt registrert mer enn 222.000 coronarelaterte dødsfall.

– Noen som er ansvarlig for så mange coronadødsfall, burde ikke fortsette som president, sa Biden.

– Det er ikke min feil, og det er ikke Bidens feil heller, det er Kinas feil, sa Trump, som i første del av debatten framsto kontrollert og tydelig.

Trump: Den minst rasistiske i salen

Da temaet skiftet til rase i USA, hevdet Trump at ingen president, muligens med unntak av Abraham Lincoln, har gjort mer for svarte i USA enn han selv.

Biden hadde åpnet den tematiske bolken ved å si at USA har et problem med institusjonell rasisme. Debattleder Welker ville deretter vite hva Trump mener om Black Lives Matter-bevegelsen, som har demonstrert for politireform i store deler av USA de siste månedene.

Presidenten svarte at hans første møte med bevegelsen var da de ropte ukvemsord til politiet.

– Jeg er den minst rasistiske personen i dette rommet, sa Trump.

– Jeg kan ikke se publikum i salen, for det er for mørkt, men jeg er uten tvil den minst rasistiske personen her, gjentok Trump.

Biden svarte med å kalle Trump «en av de mest rasistiske presidenten vi har hatt i moderne historie».

Avsluttet på ulikt vis

Avslutningsvis ble kandidatene bedt om å snakke til velgere som ikke stemte på dem i en tenkt tiltredelsestale. Svarene var så ulike som kandidatene selv.

Trump sa han ville si til velgerne at USAs suksess var det som skulle bringe folk sammen.

– Vi må gjøre landet så suksessrikt som det var før denne pesten kom fra Kina. Vi gjenoppbygger landet nå, sa Trump.

– Jeg kutter skatt og han øker dem. Dersom han blir valgt, blir det en depresjon du ikke har sett maken til, sa Trump om Biden. Det er en påstand Trump også kom med på et velgermøte i Pennsylvania tidligere denne uken.

Biden valgte en annen tilnærming og sa at han kom til å være hele USAs president dersom han vinner valget 3. november.

– Jeg representerer dere alle, enten du stemte med eller mot meg. Jeg skal sørge for at du blir representert, sa Biden. Han la til at han vil være en president som velger fakta over fiksjon og lovet videre økonomisk vekst, slutt på systematisk rasisme og renere energiløsninger.