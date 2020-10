Trump: Ingen har gjort mer for svarte i USA enn Donald Trump

Joe Biden sa at USA har et problem med institusjonell rasisme da rase i USA var tema i den andre og siste presidentdebatten før valget 3. november.

Debattleder Kristen Welker ville deretter vite hva Trump mener om Black Lives Matter-bevegelsen, som har demonstrert for politireform i store deler av USA de siste månedene.

Presidenten svarte at hans første møte med bevegelsen var da de ropte ukvemsord til politiet.

– Jeg er den minst rasistiske personen i dette rommet, sa Trump. Jeg kan ikke se publikum i salen for det er for mørkt, men jeg er uten tvil den minst rasistiske personen her, gjentok Trump.

Biden svarte med å kalle Trump «en av de mest rasistiske presidenten vi har hatt i moderne historie».