Kandidatene har inntatt scenen i Nashville

Dette er Trumps siste opptreden i en presidentdebatt, uavhengig om han vinner vakget eller ikke.

Første spørsmål gikk til Trumo og handlet om presidentens håndtering av koronapandemien.

For å hindre avbrytelser vil hver kandidat kun få to minutters mikrofontid under sine åpningsinnlegg i starten av hvert tema. Lyden blir derimot ikke skrudd av i den åpne debatten mellom Trump og Biden, men avbrytelser gir tapt taletid.

Førstekvinne Melania Trump har satt seg i salen, der alle er påbudt på bruke munnbind under hele debatten.