USA: Russiske hackere har angrepet lokale myndigheter

Advarselen kommer mindre enn to uker før valget og forsterker frykten for at stemmegivningen skal bli manipulert og at det skapes usikkerhet om valgresultatet.

Ifølge myndighetene skal statsstøttede russiske hackergrupper de siste dagene ha angrepet delstaters og lokale myndigheters nettverk. Noen av angrepene skal ha vært vellykket, men det opplyses ikke om hvem som ble angrepet.

FBI og Det amerikanske sikkerhetsdepartementet sier det ikke er noe som tyder på at offisielle valgdata er blitt tuklet med.

Advarselen fra de to etatene er en påminnelse om Russlands kapasitet og pågående innblanding i valget, selv etter at amerikanske myndigheter onsdag anklaget Iran og Russland for å ville påvirke valget. Begge landene avviser anklagene blankt.