Giuliani lurt til hotellrom med ung kvinne i ny Borat-film

Scenen som ble split inn på et hotellrom i New York, inkluderer en sekvens der Giuliani ligger på en seng mens hans stapper skjorta ned i buksa, med en ung kvinne like i nærheten.

Giuliani kom til hotellet i den tro at han skulle intervjues om president Donald Trumps respons på coronapandemien. Den unge kvinnen flørter med ham og inviterer ham inn i rommet, som er fylt med skjulte kameraer.

Giuliani ber om kvinnens telefonnummer og adresse mens han legger seg på senga for å stappe skjorta ned i buksa. I samme øyeblikk stormer Cohen, utkledd som kameramann, inn og skriker at kvinnen bare er 15 år gammel.

Inntil dette punktet var det ingenting som tydet på at kvinnen var mindreårig. Skuespilleren, som spiller Borats datter, er den 24 år gamle Maria Bakalova, ifølge filmbasen IMDb.

– Villere enn det høres ut

Giuliani, tidligere ordfører i New York og en nær medarbeider av Trump, meldte episoden til politiet. Men ingenting tyder på at politiet vil forfølge saken. Han har ikke selv villet kommentere.

Spaltisten Maureen Dowd, som har skrevet en profil om Cohen før filmen har premiere, tvitrer at scenen «er enda villere enn den høres ut som. Mer enn kvalmende».

Å trolle dem som står Trump nær, er et sentralt tema i filmen, som har premiere på Amazon Prime fredag.

Filmen er en oppfølger til 2006-filmen der Borat, fra den gloriøse republikken Kasakhstan, reiser USA rundt og ytrer sexistiske, rasistiske og antisemittiske kommentarer og lurer intetanende samtalepartnere til å svare på samme måte.

Gir datteren i gave

I den nye filmen er Borat tilbake for å forsøke å gi sin datter i gave til visepresident Mike Pence.

Det nærmeste han kommer er i publikum på en konservativ konferanse, der han roper til Pence at han har med seg en dame til ham. Kledd ut som Trump og med Bakalova slengt over skulderen blir han raskt eskortert ut av vakter.

Sacha Baron Cohen har gjort det til en rutine å fleipe med konservative personligheter.

På sitt show «Who Is America» har han har blant annet fått tidligere visepresident Dick Cheney til å skrive sin autograf på et vanntortur-instrument.

Han gjorde også en såkalt pedofilitest på tidligere senatorkandidat i Alabama, Roy Moore, som tapte valget etter anklager om altfor nære forbindelser til unge jenter. Moore har saksøkt Cohen for episoden.

Video: Trump-advokat: – Utenkelig at presidenten benåder seg selv