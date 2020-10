Melania Trump har ikke vist seg offentlig på nesten én måned – kritiseres

Sist offentligheten så førstedame Melania Trump var under den første debatten mellom president Donald Trump og hans demokratiske motstander Joe Biden. Siden har hun holdt seg hjemme sammen med parets sønn Barron (14).

Ifølge CNN kritiseres førstedamen for å ikke være synlig nok i ektemannens valgkampanje. Hun har foreløpig ikke tatt til orde på vegne av Trump siden valgkampen begynte. Donald Trump har slitt med å overbevise hvite middelklassekvinner, en folkegruppe kritikerne mener Melania vil kunne appellere til.

– Det er sånn hun er. Førstedamen gjør hva hun vil, når hun vil, sier en kilde tett på førstedamen til CNN.

Gjør ikke som andre førstedamer

Valgdagen nærmer seg med stormskritt, og det er foreløpig ikke ventet at førstedamen skal tale på vegne av sin ektemann i innspurten. Dette er en sterk kontrast til tidligere førstedamer i moderne tid, som har spilt en viktig rolle i å menneskeliggjøre kandidaten i valgkampene.

Det hvite hus stiller seg uforstående til at førstedamen kritiseres for å ikke ha tatt del i valgkampen. De trekker frem at hun i utgangspunktet er en person som ikke er komfortabel med mye oppmerksomhet. I løpet av den siste måneden har hun holdt seg hjemme og tatt vare på seg selv og sønnen Barron.

Sist Melania Trump viste seg offentlig var under debatten mellom hennes ektemann Donald Trump og Joe Biden. Foto: Saul Loeb / AFP

– Jeg skjønner ikke hvorfor

Presidenten og førstedamen testet positivt på coronaviruset 2. oktober. Få dager etter kom nyheten om at deres 14 år gamle sønn også var bekreftet smittet. Siden har førstedamen holdt seg hjemme og tatt vare på seg selv og Barron. Presidenten viste seg offentlig ti dager etter at han fikk påvist smitten. Ifølge Det hvite hus er førstedamens hjemmetilværelse på nåværende tidspunkt frivillig, og ikke som følge av krav om karantene.

– Jeg skjønner ikke hvorfor hun kritiseres for å holde seg hjemme og ta vare på seg selv og sønnen, siden de begge har opplevd å bli smittet av coronaviruset, sier en ansatt ved Det hvite hus til CNN.

Melania Trump er ventet å være til stede under ektemannens andre og siste debatt mot Joe Biden i natt norsk tid. Det vil være første gangen hun viser seg offentlig siden 29. september. Normalt ville det vært tre debatter i valgkampen, men den andre debatten ble avlyst som følge av Trumps coronavirus-smitte.