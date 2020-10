Tolv barn drept i flyangrep i Afghanistan

Det afghanske flyangrepet skjedde etter at det var kommet informasjon om at Taliban-krigere skjulte seg i moskeen, noen timer etter at Taliban drepte over 40 afghanske soldater i området.

Ifølge Mohammad Azam Afzali i de lokale myndighetene hadde imidlertid Taliban-krigerne forlatt moskeen allerede.

Angrepet skjer samtidig med at det pågår forhandlinger mellom afghanske myndigheter og Taliban i Qatar. Taliban har hittil nektet å godta en våpenhvile.