Tysk politi tror knivdrap i Dresden var motivert av islamsk ekstremisme

Mennene fra Nordrhein-Westfalen ble begge alvorlig skadd i knivstikkingen i Dresdens gamleby 4. oktober. Den 55 år gamle mannen døde senere på sykehus, mens 53-åringen overlevde.

Onsdag opplyste påtalemyndigheten hva som er etterforskernes teori om motivet. Dagen før ble en 20 år gammel syrer pågrepet. Han har bodd i Tyskland siden 2015 og har tidligere sonet straff for voldsforbrytelser.

Påtalemyndigheten opplyser at de etterforsker saken som drap, drapsforsøk og alvorlig kroppsskade. Føderal påtalemyndighet har tatt over saken, noe som er et tegn på at myndighetene tar saken svært alvorlig.