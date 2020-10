Trump ber justisministeren starte etterforskning av Biden

Nyhetsbyrået AP skriver at det er første gang Trump rett ut ber Barr om å igangsette en etterforskning av Biden og sønnen.

Presidenten har flere ganger delt en artikkel fra New York Post, som omtaler et angivelig møte som Hunter Biden hadde fikset mellom sin far Joe Biden og en ansatt i det ukrainske gasselskapet Burisma.

Joe Biden var da USAs visepresident.

– Vi må få justisministeren til å handle. Han må handle, og han må gjøre det fort. Han må sette noen på saken. Dette er alvorlig korrupsjon og må bli kjent før valget, sier Trump i et intervju med Fox & Friends.

– Ikke i kalenderen

Joe Bidens valgkampteam har kommentert anklagene ved å si at det ikke finnes noe møte mellom Biden og noen Burisma-ansatt i hans kalender. Biden selv avviser at han har gjort noe galt.

Trump har flere ganger tidligere anklaget Biden for korrupsjon uten å kunne dokumentere påstandene. Han har ennå ikke sagt noe om hvilke konkrete lovbrudd han mener Biden har begått, men har likevel antydet overfor velgerne at Biden hører hjemme i fengsel.

Nå ser han ut til å ville gjøre dette til en sentral sak mindre enn to uker før presidentvalget og rett før han skal møte Biden i en TV-sendt debatt torsdag kveld amerikansk tid.

Justisdepartementet har foreløpig ikke kommentert Trumps oppfordring om at Barr må innlede en etterforskning av Biden og sønnen.

Lukrativt styrehonorar

Bidens sønn Hunter satt i styret til Burisma i en periode mens faren var visepresident under Barack Obama. Trump har hevdet at Biden brukte sin stilling til å sikre sønnen en svært lukrativ lønn i selskapet.

Da det nylig dukket opp lekkede eposter angivelig skrevet av Hunter Biden, fikk saken ny aktualitet.

Epostene lå på en PC som Trumps personlige advokat Rudy Giuliani fikk tilgang til, noe som førte til oppslag om epostenes innhold i den Murdoch-eide avisen New York Post.

Saken førte denne uken til at 50 tidligere etterretningstopper rykket ut for å si at det hele minner om en russisk etterretningsoperasjon.

Ikke navngitte kilder sa i forrige uke at FBI nå etterforsker om epostene med vilje er lekket til Giuliani av Russland for å skade Bidens kandidatur.

Harddisken med epostene skal stamme fra en laptop som hadde ligget et år i en databutikk i delstaten Delaware, der den ble innlevert for service, men aldri hentet.