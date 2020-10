Estlands innenriksminister ber homofile dra til Sverige

Helme, som er en frontfigur i nasjonalistpartiet Ekre, sier homofile bør dra til Sverige, fordi de kommer til å bli behandlet bedre der. Da han uttalte dette til den tyske kringkasteren Deutsche Welles russiskspråklige kanal tidligere i uka, sa han også at det er viktig med moral i landet og at kvinner og menn får barn. Han la til at han selv overhodet ikke er vennlig innstilt overfor homofile.

Ekre ønsker også å avholde en folkeavstemning om likekjønnede ekteskap i Estland. De vil grunnlovsfeste at ekteskap kun kan inngås mellom en kvinne og en mann.

Opposisjonen krever nå Mart Helmes' avgang. President Kersti Kaljulaid uttaler at han ikke passer som statsråd, og statsminister Jüri Ratas fra Senterpartiet har innkalt til krisesamtaler mellom regjeringspartiene.

Regjeringen inneholder også det kristendemokratiske partiet Isamaa. Ekres leder er Mart Helmes sønn Martin Helme. Han kaller saken et ytringsfrihetsspørsmål.

Helme senior har siden uttalt til avisa Postimees at han selv ikke har planer om å gå av, men at det kan hende Ekre forlater regjeringen.