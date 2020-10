Mange døde i trengsel nær konsulat i Afghanistan

Flere tusen mennesker hadde samlet seg tirsdag for å få tak i kuponger for å søke visum for å reise til Pakistan, sier myndigheter til nyhetsbyrået Reuters.

Av uklare årsaker oppsto det panikk i folkemassen, og mange mennesker ble trampet ned.

Til TV-kanalen Al Jazeera uttalte en lokalpolitiker at minst elleve av de omkomne var kvinner, og flere eldre ble også skadd.

Den pakistanske ambassaden har foreløpig ikke kommentert hendelsen.