Ny orkan på vei mot Bermuda

Det er fare for at orkanen treffer øygruppen direkte, ifølge det amerikanske orkansenteret. Det er sent ut farevarsel, og innbyggerne på Bermuda bes følge uværet nøye.

Stormsenteret er om lag 877 kilometer sørøst for Bermuda og beveger seg med en hastighet på 20 kilometer i timen. Epsilon bringer med seg kraftig regn og vindkast på opp i 34 meter per sekund.

Årets orkansesong har hatt så mange stormer at det amerikanske orkansenteret har gått tomme for offisielle navn. Det har nå måtte ty til det greske alfabetet når de navngir de ulike stormene.