Khashoggis forlovede saksøker Saudi-Arabias kronprins

Amerikansk etterretning har tidligere konkludert med «middels til høy sikkerhet» at drapet ble beordret av Saudi-Arabias kronprins, som er landets reelle leder.

Det sivile søksmålet mot bin Salman og 20 andre personer er framsatt i en domstol i USA av Cengiz og den ideelle organisasjonen Democracy for the Arab World. Khashoggi grunnla organisasjonen mens han bodde i USA og skrev for The Washington Post.

Cengiz krever et erstatningsbeløp som ikke fastsatt og som skal avgjøres av en jury på et senere tidspunkt.

Khashoggi ble drept inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia i 2018. Liket er aldri blitt funnet, og han ble trolig lemlestet på konsulatet.

Cengiz sier i en uttalelse at hun stoler på at det amerikanske rettsvesenet vil holde gjerningsmennene ansvarlige for sine handlinger.

Åtte offentlig ansatte saudiarabere ble dømt i Saudi-Arabia for å ha medvirket til drapet. Fem fikk dødsdommer som senere er omgjort til fengselsstraffer.