105 døde etter jordskred og oversvømmelser i Vietnam

Det meldes om dødsfall og savnede i 12 av Vietnams 58 provinser, fra kystlinjen i midten av landet og opp inn i høylandet. Provinsen Quang Tri melder alene om 49 dødsfall.

Midt-Vietnam har vært rammet av kraftig regn i to uker, mens tre stormer har slått inn over landet. 16 riksveier er blitt ødelagt eller skadd, nesten 7.000 hektar med avlinger er oversvømt, og hundretusenvis av gårdsdyr er døde.

Det ventes at det kommer flere plutselige oversvømmelser og jordskred i deler av Vietnam de neste dagene, og det fryktes også at et tropisk lavtrykk kan utvikle seg til enda en storm.