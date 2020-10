Jeff Bridges behandles for lymfekreft

Bridges refererte til sin karakter The Dude fra «The Big Lebowski» da han fortalte om kreftsykdommen på Twitter.

I uttalelsen sier Bridges at han forstår at sykdommen er alvorlig, og at han er takknemlig for støtten fra familien og venner. Han sier han snart starter behandlingen og lover å holde sine tilhengere oppdatert om tilstanden.

Bridges er blant annet kjent for rollene i «Starman», «True Grit», «The Last Picture Show» og en rekke andre filmer. I 2009 ble han tildelt Oscar for beste mannlige hovedrolle for rollen som countrysangeren Bad Blake i filmen «Crazy Heart». Han er nominert til Oscar sju ganger.