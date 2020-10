Sosialistene har erklært seier i Bolivia

– Jeg gratulerer vinneren og ber dem tenke på Bolivia og demokratiet vårt når de styrer, skriver Jeanine Áñez på Twitter mandag.

Da viste valgdagsmålinger at sosialistenes presidentkandidat Luis Arce ligger over 20 prosentpoeng foran høyrekandidaten Carlos Mesa.

Selv bor Morales i eksil i Argentina etter at han i fjor først flyktet fra hovedstaden La Paz og deretter til utlandet. Bakgrunnen var at høyresiden anklaget ham for valgfusk og fikk politiet og militæret med på laget. Da han flyktet, hadde flere av hans tilhengere blitt drept i protester.

Søndagens valg var et forsøk på å gjenetablere demokratiet i landet, og alle de 136 plassene i nasjonalforsamlingen var også på valg. Det er ventet at sosialistpartiet MAS vil oppnå en klar seier også her.

Valgdagsmålinger viser at Arce har fått over 50 prosent av stemmene, mens tidligere president Carlos Mes har fått 31 prosent. Tre andre kandidater ligger langt bak.

– Samlingsregjering

– Vi har gjenvunnet vårt demokrati, sa Morales i en kort kommentar fra sin eksiltilværelse i Argentina.

Få minutter senere ba Arce om ro og sa han vil forsøke å danne en nasjonal samlingsregjering.

En stor del av Bolivias innbyggere tilhører landets urbefolkning, og her har sosialistpartiet sterk støtte. Da Morales ble valgt til president i 2006, var det første gang landet fikk en leder som selv tilhørte urbefolkningen.

Før valget viste meningsmålinger at Arce lå an til å vinne, men det var ikke ventet at han ville få nok stemmer til å unngå en ny og avgjørende valgomgang i november.

For å vinne etter bare en runde, må en kandidat enten få over 50 prosent av stemmene eller minst 40 prosent og samtidig lede med minst 10 prosentpoeng foran neste kandidat.

Store utfordringer

Arce var finansminister i Morales' regjering i over ti år, og i denne perioden sørget han for økonomisk vekst og sosial utjevning. Mange fattige fikk bedre levevilkår. Denne gangen vil han møte langt større utfordringer, mener analytikere.

– Bolivias nye regjering og nasjonalforsamling kommer til å stå overfor en kjempeoppgave i et splittet land, herjet av covid-19 og belemret med institusjoner som er gjennomsyret av svakheter, skriver den amerikanske menneskerettsorganisasjonen Washington Office of Latin America i en kommentar.

De offisielle resultatene er ikke ventet før tidligst onsdag. Ni timer etter at valglokalene stengte, var kun 6 prosent av stemmesedlene telt.

Lange køer

Tross en anspent og polariserende valgkamp ble valget gjennomført på fredelig vis. Det ble meldt om lange køer ved mange valglokaler da landets mer enn 7 millioner stemmeberettigede dro for å stemme, selv om Bolivia er hardt rammet av pandemien.

Det har vært frykt for at valgresultatet ville utløse uro og opptøyer.

– Vi må være tålmodige i påvente av valgresultatet uten å ty til noen form for vold, sa Jeanine Áñez tidligere. – Jeg garanterer at vi kommer til å få et pålitelig resultat, la hun til.

Áñez, som var konservativ senator da hun ble utpekt til å overta for Morales, trakk seg fra valgkampen tidligere i år.