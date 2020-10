USA: Ny krisepakke må trolig vente til etter valget

Nancy Pelosi, demokrat og leder av Representantenes hus, har i flere uker sittet i forhandlinger med Donald Trumps finansminister Steven Mnuchin for å få i stand en ny krisepakke.

Senatet skal stemme om et forslag til ny krisepakke denne uken, men det er et gammelt forslag selv ikke Trump støtter. Majoritetsleder Mitch McConnell erkjenner at han ikke har stemmene som skal til for å få gjennom forslaget, som er ført i pennen av ham.