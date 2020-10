Stadig flere testes i USA – myndighetene sliter med å holde oversikt

Amerikanske teststeder er pålagt å rapportere samtlige resultater til helsemyndighetene, men ifølge helsepersonell i delstatene blir resultatene av mange hurtigtester aldri rapportert.

Fra store sykehus og laboratorier blir resultatene sendt elektronisk til delstatenes helsedepartementer, mens det ikke finnes noen standardisert måte å rapportere resultatene av hurtigtester som gjøres andre steder.

Derfor har delstatsmyndighetene slitt med å spore opp hvor testene sendes og om de i det hele tatt rapporters. Det er dessuten en utfordring at resultatene ikke er digitale.

– Det er absolutt en utfordring fordi vi nå må gjøre mange flere ting manuelt enn det vi må med elektronisk rapportering, sier Kristen Ehresmann ved helsedepartementet i Minnesota.

Ifølge de føderale helsemyndighetene består omtrent halvparten av landets testkapasitet av hurtigtester.

Så langt er det tatt over 125 millioner koronatester i USA. Det er registrert mer enn 8,3 millioner tilfeller av covid-19, og nær 225.000 mennesker har mistet livet.

Ny type hurtigtest

Eksperter på feltet tror dessuten det vil bli enda vanskeligere når Trump-regjeringen nå sender ut over 100 millioner av en ny type hurtigtest til skoler, sykehus og andre teststeder.

– Skoler har definitivt ikke kapasitet til å rapportere disse testene, sier doktor Jeffrey Engel i organisasjonen Council of State and Territorial Epidemiologists.

– Hvis det i det hele tatt blir gjort, vil det sannsynligvis være papirbasert, veldig tregt og ufullstendig, sier han.

De nye testene er mindre og enklere å bruke enn de hurtigtestene som først ble tatt i bruk i sommer. De er omtrent på størrelse med kredittkort, og smitte kan påvises med bare noen få dråper kjemisk løsning. Man slipper dermed å være avhengig av bærbare lesere for å kunne analysere testene.

Andel positive viktig

I tillegg til å finne antall smittede, er det også viktig å holde oversikt over hvor mange tester som utføres. Det brukes til å regne ut andelen som tester positivt, som er viktig for å forstå spredningen av covid-19.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler å teste så mange at prosentandelen positive prøver er under 5. Siden midten av september har USA ligget rundt eller rett under dette, noe president Donald Trump har brukt for å hevde at landet har passert den verste kneika i utbruddet. I april var hele 22 prosent av testene positive.

Men enkelte eksperter på feltet er altså skeptiske til tallene fordi man ikke teller alle testresultatene.

– Så det kan være en feil konklusjon, mener doktor Jeffrey Engel.

Oftere falske negative

En av utfordringene er at delstatene har ulik tilnærminger til rapporteringen. Enkelte stater rapporter alle tester sammen, noen rapporterer ikke hurtigtestene i det hele tatt, mens andre ikke offentliggjør hvordan de rapporterer.

Fordi hurtigtester er mer utsatt for falske negative svar og noen ganger krever omtesting, sier de fleste helseeksperter at de bør registreres og analyseres separat fra andre tester. For øyeblikket er det kun ti delstater som gjør dette og legger resultatene ut på nettet, ifølge COVID Tracking Project.