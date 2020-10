Trump ut mot kritikere i eget parti

– Vi har noen dumme personer, sa Trump på arrangementet i Carson City søndag lokal tid.

Den siste tiden har flere republikanske politikere advart om dårlige meningsmålinger og om et potensielt «blodbad» i president- og kongressvalget 3. november.

Blant dem er senatorene Ted Cruz og Ben Sasse fra Nebraska. Sistnevnte har sagt at Trump smisker med diktatorer, behandler kvinner dårlig og bruker Det hvite hus som et selskap.

– Vi har denne fyren Sasse. Du vet, han ville komme med en uttalelse … Republikanerne må holde sammen, ksa Trump.

Besøker vippestater

Trump kom med oppfordringen i det som er regnet som en avgjørende stat i det kommende valget. Nevada har ikke stemt for en republikansk presidentkandidat siden 2004.

Både Trump og Demokratenes Joe Biden har lagt opp å besøke flere vippestater i innspurten på valgkampen. Biden leder markert i nasjonale målinger, men har et mindre forsprang på Trump i målinger i vippestatene.

I et intenst forsøk på å ta igjen Biden på meningsmålingene dro Trump fra Nevada til California og tilbake igjen søndag for en dag pakket med valgarrangementer og pengeinnsamlinger. Mandag går turen videre til Arizona.

Trump brukte velgermøtet til å angripe Biden, skryte av sin økonomiske politikk og oppfordre velgerne om å stemme.

Drive-in-velgermøte

Den samme oppfordringen kom Biden med da han besøkte Durham i North Carolina, en annen nøkkeldelstat i valget. I alt har 20 prosent av velgerne i delstaten allerede stemt i delstaten, som Trump vant med 3,66 prosentpoeng i 2016, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi må holde på den enorme fremdriften, vi kan ikke slippe opp, oppfordret Biden på drive-in-velgermøtet.

Biden kritiserte også Trump for uttalelsen om at USA er over kneika med tanke på coronapandemien og sa at smittenivået i landet har steget til det høyeste nivået på flere måneder.

– Ting blir verre, og han fortsette å lyve til oss om tingenes tilstand, sa Biden.