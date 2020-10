Oppgang i Kinas økonomi i tredje kvartal

Verdens nest største økonomi vokste noe mer enn det som var forventet i månedene juli til september, opplyser landets statistikkbyrå (NBS). Byrået advarte samtidig om at tilstanden i den internasjonale økonomien fremdeles er komplisert.

Den robuste resultatet er nær ved å bringe Kina tilbake til veksten på omtrent 6 prosent som landet hadde før pandemien brøt ut, skriver The New York Times.

Landets forbedrede økonomiske situasjon sørger for at Kina er alene blant de store økonomiene om å oppleve vekst i år, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF). Andre land sliter med de økonomiske følgene av nedstenginger og restriksjoner og nye bølger av smitte.

Frykt for arbeidsmarkedet og et potensielt nytt virusutbrudd i Kina påvirker forbrukernes handlevilje. Mandag viste likevel tallene fra NBS at veksten i detaljhandelen i september var på 3,3 prosent, opp fra 0,5 prosents vekst på samme tid i fjor.

Veksten er kan derimot ikke måle seg med veksten i industrien som er sterkere enn forventet og i forrige måned var opp 6,9 prosent fra samme tid i fjor.