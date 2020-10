Trump og Biden fra stat til stat i intens sluttspurt

I et intenst forsøk på å ta igjen Biden på meningsmålingene dro Trump fra Nevada til California og tilbake igjen søndag for en dag pakket med valgarrangementer og pengeinnsamlinger.

Det er ikke tilfeldig at Trump la turen til Nevada. Delstaten har ikke stemt for en republikansk presidentkandidat siden 2004.

Joe Biden på sin side fløy til Nord-Carolina, som ikke har stemt på en demokratisk kandidat siden 2008, da Barack Obama vant delstaten.

Stadig mer ondsinnet

De to rivalene satser nå stort mot vippestatene som vil avgjøre valget, og idet valgkampen går mot innspurten blir retorikken stadig mer ufin og ondsinnet.

Under valgarrangementer i Wisconsin og Michigan lørdag omtalte Trump Demokratene som «antiamerikanske radikale» på «et korstog mot amerikansk historie».

Trump gikk søndag også ut mot Bidens sønn, Hunter Biden, og tok nok en gang opp en kontroversiell anklage om at meldinger på Hunter Bidens PC skal implisere at faren er knyttet til en korrupsjonssak i Ukraina.

– Hunter Bidens PC er en katastrofe for hele Biden-familien, men særlig for hans far, Joe. Det er nå et beviselig faktum, skrev Trump på Twitter.

Han skriv videre at saken gjør det umulig for Biden å noen gang kunne ta over presidentembetet.

Under en valgkamparrangement i Muskegon lørdag, kalte Trump Biden for en «kriminell» og «en nasjonal sikkerhetsrisiko», og ropte og sang «fengsle ham» sammen med en entusiastisk tilhørerskare.

Bidens valgkampanje har gjentatte ganger avvist korrupsjonsanklagene, og Joe Biden har kalt det en «svertekampanje».

Siste TV-debatt

Samtidig faller Trump på meningsmålingene, og noen analytikere mener han heller burde fokusere på USAs økonomiske fremtidsutsikter, som Trump anser som sitt sterkeste kort.

Både Trump og Biden forsøker nå å vinne stater som kan hjelpe dem å sikre seieren, men dynamikken i valgkampen er bemerkelsesverdig stabil. Biden leder markert i nasjonale målinger, men har et mindre forsprang på Trump i målinger i vippestatene.

Begge kandidatene forsøker å vekke sine politiske baser og appellerer til det som ser ut til å være et svært lite antall velgere som ikke har bestemt seg, i et valg der velgeroppmøte kan få avgjørende betydning.

En potensielt svært viktig mulighet til å nå ut til det amerikanske folket, er den siste nasjonale TV-debatten mellom Trump og Biden, som avholdes tirsdag denne uken i Nashville, Tennessee.

Den første debatten mellom endte i en kaotisk strøm av avbrytelser, hoderystelser og sinte sammenstøt. Den andre ble erstattet av konkurrerende folkemøter da Trump avviste å debattere digitalt.

Den siste debatten vil være ansikt til ansikt med temaer som «rase i Amerika», klimaendringer og kampen mot covid-19-viruset.

NYT: – USAs verste president

Nær 220.000 amerikanere har så langt dødd av covid-19-viruset, som gir landet verdens høyeste dødelighet, og pandemien sprer seg nå i mange stater i et høyt tempo. Trump unngår stort sett å snakke om denne nasjonale krisen i sine taler.

Meningsmålinger viser at et overveldende flertall av velgerne ikke er forhøyd med hans håndtering av pandemien, og Biden har gjort det til sitt kjernetema. Han har også lovet å stå for et mer edruelig og mindre politisert lederskap.

I en sjeldent nådeløs leder i helgen, tar New York Times et kraftig oppgjør med Donald Trump. Avisen kaller ham en «rasistisk demagog» og USAs verste president.

– Han kan ikke løse landets presserende problemer, fordi han er landets mest presserende problem, skriver avisen, som kommer med en sterk oppfordring til landets velgere om å «gjøre slutt på vår nasjonale krise» valgdagen.