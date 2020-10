Twitter har fjernet «villedende» melding fra Trumps coronarådgiver

Twitter mener meldingen bryter med selskapets retningslinjer for covid-19-informasjon.

Atlas har spilt ned betydningen av munnbind for å hindre spredningen av viruset, til tross for at de fleste helseeksperter har uttrykt at det er viktig å bruke munnbind.

På søndag tvitret han: «Virker munnbind? Nei». Twitter fjernet posten samme dag og begrunnet det med at den ga villedende informasjon om covid-19, melder blant annet The Guardian.