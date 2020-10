Tyrkias utvider redningstjenesteområdet sitt i Egeerhavet

Tyrkias samferdselsminister Adil Karaismailoglu viste lørdag fram kartet som gir Tyrkia ansvar for å bistå personer i havsnød kun noen få nautiske mil fra greske øyer som Mykonos, Santorini og Kreta.

– Ankara skaper forvirring og setter liv i fare, sa det greske utenriksdepartementet søndag.

Greske myndigheter understreket at internasjonale organisasjoner har gitt Hellas ansvar for redningstjenestene i havområdene.

Tyrkia og Hellas har i ukevis hatt et spent forhold etter at det ble oppdaget naturgassreservoarer i Middelhavet. Hellas anklager Tyrkia for å drive ulovlig letevirksomhet ved de greske øyene. Tyrkia hevder på sin side at letingen foregår på tyrkisk sokkel.