Dansk firma politianmeldt for leveranse til borgerkrigen i Jemen

Det skriver dansk TV 2.

I 2018 stanset Utenriksdepartementet i Danmark all eksport av militært utstyr til bruk i borgerkrigen. TV 2 og Danwatch har avslørt at firmaet har brutt forbudet.

– Næringsdirektoratet kan bekrefte at direktoratet har avsluttet undersøkelsen av Termas mulige eksporter av flerbruksmateriell til Saudi-Arabia, Jemen og De forente arabiske emirater. Næringsdirektoratet har på den bakgrunn overlevert saken til politiet for videre etterforskning, opplyser direktoratet.

Strafferammen for brudd på eksportforbudet er bot og fengsel i åtte år. Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) anslår at over 112.000 personer har mistet livet i borgerkrigen som har vart siden 2015.