Ti soldater har omkommet etter jordskred i Vietnam

Kraftig regn har rammet Midt-Vietnam i over én uke. Minst 64 personer har omkommet som følge av flom eller jordskred, opplyser landets myndigheter.

En militærbase i Quang Tri-provinsen har blitt truffet av steiner, og 22 soldater antas å ha blitt begravd under tykk gjørme, ifølge regjeringen. Ti lik har så langt blitt funnet.

Nylig ble 13 redningsarbeidere funnet omkommet etter et mislykket forsøk på å redde ansatte på et vannkraftverk rammet av skred. To ansatte er funnet døde, og 15 er fremdeles savnet.

Også nabolandet Kambodsja har vært herjet av de store nedbørsmengdene. Lørdag hadde 20 personer omkommet etter oversvømmelser. Seks av disse var barn, ifølge landets myndigheter.