Melbourne åpner opp etter over 100 dager med nedstengning

En mann med munnbind går forbi en fotoutstilling til ære for australske helsearbeidere i Melbourne. Victoria-delstaten, som har vært episenteret for Australias andre smittebølge, letter mandag på smitteverntiltakene. Delstatshovedstaden Melbourne har vært underlagt svært strenge tiltak i over 100 dager. Foto: James Ross / AAP Image via AP / NTB Foto: NTB scanpix