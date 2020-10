Pence oppildnet velgere i Pennsylvania

– Veien til seier går via Pennsylvania, sa Pence til støttespillere i vippestaten.

Visepresidenten gjentok videre faste punkter om at regjeringen har skapt en sterk økonomi, et mindre regulert USA og at den har økt pengebruken på forsvar.

Pence sa også at Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris vil forby fossile energikilder om de vinner valget.

Kull- og gass er svært viktige for velgerne i delstaten, og før valget i 2016 lovte Trump at det ville bli flere jobber innen kull, noe som ikke har skjedd.

To uker før valget ligger Trump bak Biden på meningsmålingene, også i de fleste vippestatene, inkludert Pennsylvania, som var blant industristatene han snudde i 2016.