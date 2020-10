Nederlands konge og dronning avbryter Hellas-ferie etter coronakritikk

– Vi avbryter ferien vår. Vi ser folks reaksjoner på meldingene i mediene, og de er kraftige, og de påvirker oss, sa kong Willem-Alexander og dronning Maxima i en uttalelse som ble offentliggjort sent fredag.

– Vi ønsker ikke at det skal være noen tvil om dette: Skal vi få coronaviruset under kontroll, er det nødvendig at retningslinjene følges. Debatten om ferien vår bidrar ikke til det, fortsetter de.

Regjeringen syntes å være lite forberedt da nyheten om turen ble kjent, noe som fikk TV-kanalen NOS til å bemerke at statsminister Mark Rutte hadde «lite kontroll» over kongen.