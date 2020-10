USA og Russland uenige om forlengelse av atomavtale

Avtalen som fastsetter hvor mange atomstridshoder USA og Russland kan ha arsenalet, ble inngått for ti år siden og utløper 5. februar. Begge land har gitt uttrykk for at de ønsker å forlenge avtalen, men er uenige om hva dette skal innebære.

Putin foreslo fredag å videreføre dagens avtale «i minst ett år» for å ha god tid til å forhandle fram en ny avtale, men det avviser USA.

President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien sier at USA alt har foreslått å forlenge avtalen i ett år, men under forutsetning at begge land fryser all utvikling av nye stridshoder i denne perioden.

– President Putins forslag om å forlenge Ny Start-avtalen uten å fryse atomstridshodene er ikke et utgangspunkt for forhandlinger, heter det i en uttalelse fra O'Brien.

– USA mener alvor når det gjelder våpenkontroll som kan gjøre hele verden trygg. Vi håper at Russland vil revurdere sin holdning før vi ender opp med et kostbarn våpenkappløp, legger han til.

USAs forhandlingsleder Marshall Billingslea sa tidligere i uka at han hadde inngått «en gentlemansavtale» med sin russiske motpart som innebærer stans i utvikling av stridshoder.

Russland avviste dette og sa at det er uaktuelt for dem å inngå en avtale på slike vilkår.