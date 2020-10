Bidens folkemøte trakk flere TV-seere enn Trumps

Bidens ABC-sendte folkemøte ble sett av 14,1 millioner mennesker, mens Trumps opptreden, som ble sendt på NBC, CNBC og MSNBC, ble sett av til sammen 13,5 millioner, ifølge tall fra analyseselskapet The Nielsen Company.

Det var på forhånd ventet at Trumps folkemøte ville bli sett av flest, fordi det ble sendt på tre kanaler.

NBC fikk på forhånd skarp kritikk for å legge Trump-seansen til samme tid som Biden var på lufta på ABC. Folkemøtene ble sett som en erstatning for en planlagt presidentdebatt nummer to, som ble avlyst fordi Trump ikke ville delta i en virtuell debatt.