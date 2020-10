Barack Obama med utfall mot Sveriges covid-19-strategi

Det er i podkasten «Pod save America» at Obama snakker om vår tids største helseutfordring, den globale viruspandemien.

I USA har mer enn åtte millioner blitt smittet og 221.888 er bekreftet døde. I Sverige er over 100.000 smittet og 5.910 bekreftet døde.

I land over hele verden er det innført svært strenge restriksjoner inkludert portforbud og lockdown. Men ikke alle land har valgt samme strategi for å stanse smitten, men de fleste eksperter er enige om sosial distanse, håndhygiene og bruk av munnbind.

– Jeg synes ikke det har vist seg å fungere

I podkasten møter lytterne en frittalende eks-president. Intervjuet handler både om internasjonale spørsmål og om mer interne forhold i USA som fattigdom, helsetilbud og det Obama mener er en trussel mot demokratiet.

Mot slutten av intervjuet kommer han inn på hvordan verden best kan møte coronapandemien. Det er da han trekker fram Sverige som eksempel på hvordan det ikke skal gjøres.

– Så har du et land som Sverige som sier at «vi skal prøve å bekjempe dette med flokkimmunitet». Jeg er uenig og synes ikke det har vist seg å fungere, konkluderer Obama.

Han mener det er en risikabel strategi å kalkulere med at befolkningen skal utvikle en felles immunitet.

– Jeg har ikke noe raskt svar på det

– I det minste er det en viss sammenheng i argumentene deres. Men jeg er uenig i det, og jeg tror ikke det er bevist. Men vi er innenfor den samme virkeligheten i diskusjonene. Vi må bare finne måter å gjøre det på. Jeg har ikke noe raskt svar på det, innser Barack Obama.

Han beskriver sykdommen som vår tids største utfordring. Covid-19 har hittil tatt livet av over én million mennesker på verdensbasis, mens nærmere 40 millioner er bekreftet smittet. Trolig er det store mørketall.

– Covid-19 er et virkelig stort problem, en alvorlig sykdom, sier Obama. Selv er han åpen om at ikke alt ble så bra som han hadde ønsket og kjempet for i sin presidentperiode.

– Jeg eliminerte ikke fattigdom i Amerika

– Du har kanskje ikke vært fornøyd med alt jeg gjorde, alle mine politiske valg. Jeg eliminerte ikke fattigdom i Amerika. Men da vi hadde en pandemi eller trusselen om pandemi, hadde vi kompetente mennesker på plass som ville takle det, sier Obama.

Samtidig har han lite positivt å si om Trumps strategi for å beskytte sitt eget folk og redusere tap av amerikanske liv. Han mener naturlig nok landet trenger en ny ledelse, og peker på sin tidligere visepresident Joe Biden.

