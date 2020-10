En indisk kvinne som ble funnet innestengt av hennes mann på et toalett, er nå blitt reddet.

Det er britiske Independent som omtaler saken fredag.

Ifølge avisen skal kvinnen ha vært innestengt på toalettet i over ett år.

Lokalt politi i den indiske byen Panipat rykket tirsdag denne uken ut til taket på en bygning. På taket på bygningen var det et toalett, og der ble den svært underernærte kvinnen funnet.

Løslatt mot kausjon

Ektemannen til kvinnen ble pågrepet og siktet for vold og for å ha innestengt kona. Han nekter straffskyld, og hevder kona er mentalt «ustabil», ifølge Independent.

En dag senere ble mannen løslatt mot kausjon.

Rajni Gupta, talsperson for etaten som blant annet jobber med å beskytte kvinner i India, sier til Hindustan Times at kvinnen var i veldig dårlig forfatning og at hun knapt klarte å gå.

– Det så som at hun ikke hadde spist på mange dager, sier talspersonen til Independent.

Bekymret for barna

Den 33 år gamle kvinnen bor nå sammen med kusinene sine. Myndighetene i India er nå bekymret for kvinnen og ektemannens tre felles barn, som bor sammen med mannen.

Gupta forteller at de jobber med å finne ut hvorfor ikke noen av barna varslet noen familiemedlemmer eller myndigheter om farens oppførsel.

Tilstanden til kvinnen skal undersøkes.