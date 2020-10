Mexicos tidligere forsvarsminister siktet for narkotikasmugling i USA

Cienfuegos er siktet for å ha konspirert til å produsere og distribuere tusenvis av kilo kokain, heroin, metamfetamin og marihuana inn i USA i tidsrommet desember 2015 og februar 2017, viser dokumenter fra føderale påtalemyndigheter i New York.

Den tidligere forsvarsministeren skal ha «misbrukt sin posisjon til å hjelpe H-2 kartellet, en ekstremt voldelig narkotikasmuglerorganisasjon i Mexico», heter det i dokumentet.

– I bytte mot bestikkelser tillot Cienfuegos H-2 kartellet, som rutinemessig driver vold, inkludert tortur og drap – til å operere straffefritt i Mexico, sier tiltalen.

Amerikanske myndigheter skal sitte på bevismateriale med blant annet tusenvis av Blackberry-meldinger mellom den nå 72 år gamle eks-forsvarsministeren og medlemmer av kartellet.

Pågrepet i LA

Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard skriver på Twitter at han ble fortalt om pågripelsen av USAs Mexico-ambassadør Christopher Landau.

En talsperson for det amerikanske narkotikapolitiet DEA bekrefter overfor Reuters at det var de som pågrep Cienfuegos.

Cienfuegos var Mexicos forsvarsminister mellom 2012 og 2018 under president Enrique Peña Nieto. 72-åringen, som er pensjonert, ble pågrepet på flyplassen i Los Angeles da han ankom med familien sin, ifølge AP.

AMLO: Mafia-regjering

Uavhengig av hvordan rettsprosessen ender, blir det anslått at pågripelsen er et hardt slag for Mexico. Forsvaret er regnet for å være blant de offentlige institusjonene i landet som det er minst mistillit til.

Under Cienfuegos ledelse var imidlertid forsvaret jevnlig anklaget for menneskerettighetsbrudd, noe som også var tilfelle før hans ledelse.

Nåværende president Andres Manuel Lopez Obrador, også kjent som AMLO, sier Mexico nå står overfor en enestående situasjon – i negativt fortegn. Han går hardt ut mot sin forgjengers administrasjon.

– Arrestasjonen er et tydelig tegn på at Mexico tidligere ble drevet av en narko-regjering, og uten tvil en mafia-regjering, sa AMLO om tidligere presidents Enrique Peña Nietos regjering.

I 2019 ble tidligere sikkerhetsminister Genaro Garcia Luna pågrepet i Texas for å ha tatt imot bestikkelser fra det kjente Sinaloa-kartellet som muliggjorde smugling av narkotika inn til USA.