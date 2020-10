Biden retter krass kritikk mot Trumps koronahåndtering

Biden sier at det er «en presidents ansvar å lede», og at Trump «ikke gjorde det» etter at pandemien brøt ut og rammet USA.

Videre anklager Biden Trump for å ha viet for mye oppmerksomhet til aksjemarkedet, mens han underspilte hvordan viruset sprer seg og dermed truet både helsa og lommeboka til amerikanere.

Bidens kritikk kom under et folkemøte i Philadelphia, samtidig som Trump hadde et lignende folkemøte i Miami.