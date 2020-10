EU-toppmøte avsluttet for kvelden

Forholdet til Storbritannia skulle være møtets hovedtema, men det er fortsatt ingen avtale å diskutere. EU-landenes ledere gjentok sin fulle støtte til forhandlingsleder Michel Barnier og var enige om å fortsette samtalene i håp om å oppnå en avtale.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Barnier har sagt at en avtale bør være klar innen utgangen av oktober, dersom man skal rekke å få det formelle på plass før årsskiftet.

Det var også en diskusjon om å skjerpe EUs klimamål for 2030, men dette er ikke en sak som skal avgjøres på dette møtet. I en uttalelse er lederne enige i at ambisjonene må skjerpes dersom man skal kunne oppnå målet om klimanøytralitet innen 2050. Flere land har allerede sagt at de mener medlemmene bør slutte seg til kommisjonens forslag om utslippskutt på 55 prosent innen 2030. Det nye målet skal fastsettes på et toppmøte i desember, i tide til å melde det inn til FN innen året er omme.

Stats og regjeringssjefene var også innom covid-19 og ønsket det økte samarbeidet mot pandemien velkommen.

Det pågående toppmøtet fortsetter fredag morgen, med diskusjon om blant annet forholdet til Afrika og andre utenriksspørsmål.