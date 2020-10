YouTube skjerper reglene for konspirasjonsteorier

Avgjørelsen ses i sammenheng med at flere nettgiganter har varslet at de vil ta ned innhold knyttet til den vidt spredte konspirasjonsteorien som går under navnet QAnon.

YouTube varsler at de vil fjerne innhold der konspirasjonsteorier som er blitt brukt til å rettferdiggjøre vold, rettes mot personer eller grupper.

– Ett eksempel vil være innhold som truer eller trakasserer noen ved å antyde at de er medskyldige i en konspirasjon, slik QAnon har gjort, opplyser YouTube.

QAnon er en løst sammensatt bevegelse som ofte fremmer høyreorienterte konspirasjonsteorier. Bevegelsen har fått mye oppmerksomhet i det siste og kobles til flere voldshendelser.

Facebook kunngjorde i forrige uke at de vil slette alle grupper eller sider som åpen identifiserer seg med bevegelsen.