Belgias konge møtte halvsøsteren for første gang

– Vi har fått muligheten til å lære hverandre å kjenne i et langt og meningsfylt møte som lot oss snakke om våre respektive liv og felles interesser. Vår kobling vil nå utvikles i familiekretser, sier kongen og prinsessen i en felles uttalelse.

Det som kanskje kunne ha blitt en familiesaga som det bare ble hvisket om utenfor familiens krets, har utspilt seg for åpne dører i offentligheten.

Kunstneren Delphine Boël gikk nemlig rettens vei for å få tittelen «hennes høyhet, prinsessen av Belgia» etter at en DNA-prøve viste at hun var datter av tidligere kong Albert II.

Ryktene om at kong Albert og Boëls mor baronesse Sybille de Selyd Longchamps hadde et forhold, svirret i mange år. Først i 1999 ble det offentlig hevdet at affæren hadde ført til et barn. I sin juletale i fjor, innrømmet kongen utroskap og sa at han og dronning Paola gikk gjennom en krise i ekteskapet på slutten av 1960-tallet.

Møtet med kong Philippe omtales som varmt, men forholdet til tidligere kong Albert skal være langt kjøligere. Kongen informerte under rettsprosessen datteren om at han ikke følte noen tilknytning til henne.

– Det var som jeg ble dolket med en kniv i ryggen, sa Delphine Böel etter at hun hadde vunnet rettssaken om prinsessetittelen.

Hun hadde jevnlig kontakt med sin far fram til saken ble kjent i offentligheten for 20 år siden.