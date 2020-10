EU ber medlemslandene forberede vaksineutrulling

Torsdag la kommisjonen fram sin vaksinestrategi der de lister opp viktige skritt for å sikre effektiv vaksinering når en vaksine er klar.

Blant anbefalingene er at medlemsstatene må sørge for at de har tilstrekkelig transport- og lagringskapasitet og at de har nok personell med riktig opplæring. Medlemsstatene oppfordres også til å være tydelige når de kommuniserer fordeler og risiko knyttet til covid-19-vaksiner.

– Hvis vi vil lykkes med vaksineringen, må vi forberede oss nå, sier kommisjonens president Ursula von der Leyen. Hun skal presentere strategien på toppmøtet som samler EU-landenes ledere i Brussel torsdag og fredag.

– Vi har jobbet hardt for å få på plass avtaler med legemiddelprodusenten. Nå må vi sikre at vi er klare til å distribuere vaksinen når den foreligger, sier hun.

Kommisjonen minner om at det vil være begrenset tilgang på vaksine i en tidlig fase og foreslår derfor grupper medlemslandene kan vurdere å prioritere. Dette inkludere helse- og omsorgspersonell, personer over 60, personer med en helsetilstand som gjør dem spesielt utsatt, nøkkelpersonell og folk som ikke kan opprettholde sosial avstand.