Studie: Klimaendringer preger allerede New Zealand

I rapporten , som ble offentliggjort torsdag, viser en analyse av temperaturdata hentet inn på 30 steder i landet at temperaturen stiger.

Målingene er gjort fra 1972 til 2019, og viser stigning i den årlige snittemperaturen ved 28 av 30 plasser. Vintertemperaturen har steget samtlige 30 plasser.

Forekomsten av ekstremvær er også tiltakende, med flere episoder med ekstremt regnvær, hetebølger og tørkeperioder, ifølge rapporten.

Også breisen i landet smelter, og New Zealands gjennomsnittlige havnivå har i snitt økt med 1,81 millimeter årlig siden man begynte å føre oversikt for mer enn 100 år siden.

Klimagassutslippene ventes å gå ned i New Zealand i tiårene som kommer, men ikke fort nok til at landet kan nå målene for 2030 i henhold til Parisavtalen, heter det i rapporten.