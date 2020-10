Twitter blokkerer deling av kontroversiell Biden-artikkel

Brukere som har forsøkt å dele artikkelen, har fått opp et varsel om at det ikke kan gjøres, fordi Twitter eller selskapets partnere har identifisert lenken som «potensielt skadelig».

Brukere som har forsøkt å trykke på linken, har også fått opp en lignende advarsel. I artikkelen hevdes det at Bidens sønn Hunter introduserte faren for en ukrainsk forretningsmann da visepresidenten var ansvarlig for USAs forhold til Ukraina.

Videre heter det at Joe Biden skal ha hatt sønnens forretningsinteresser i bakhodet i håndteringen av de diplomatiske relasjonene mellom landene. Hunter Biden har sittet i styret til det ukrainske energiselskapet Burisma.

Joe Biden avviser hardnakket alle påstandene, og hevder at han ikke snakket med sønnen om hans forretninger. Også eksperter sier at påstandene er usanne, og det er blitt stilt spørsmål til opphavet deres.

Twitters avgjørelse om å blokkere delingen av artikkelen ser ut til å være en del av nettplattformens innsats mot misvisende informasjon fram mot presidentvalget neste måned. Også Facebook sier de begrenser deling av artikkelen fram til den er blitt faktasjekket.

President Donald Trump skriver på Twitter at det er «forferdelig» at nettgigantene blokkerer deling av artikkelen.

– Dette er bare begynnelsen for dem. Det finnes ingenting verre enn en korrupt politiker, skriver Trump videre, med henvisning til artikkelen.

Også Republikanerne i Senatet reagerer med sinne. På sin Twitter-konto har de lagt ut en melding der de henvender seg til Twitter-grunnlegger Jack Dorsey. De skriver «ses snart», og legger ved en video der de uten hell forsøker å dele artikkelen.