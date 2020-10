Pakistan melder om flere drepte soldater nær grensen til Afghanistan

Seks soldater ble drept da patruljen deres traff på to veibomber nord i Waziristan-regionen, mens en sjuende ble drept i en trefning ved en grensepost i Bajur-regionen.

Militæret hevder at kulene som drepte den sjuende kom fra den afghanske siden. Flere soldater ble også såret i begge angrepene.

Ingen grupper har tatt ansvar for angrepene. De pakistanske grenseområdene var fram til for få år siden en base for Taliban og andre militante grupper som opererte i både Pakistan og Afghanistan.

Selv om det pakistanske militæret hevder de har ryddet regionen for opprørsgrupper, har det vært stadige angrep fra dem.